"حادث صعب"... قتلى في صفوف الجيش الإسرائيليّ وجرحى حالتهم حرجة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.



وقالت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تلغرام": "عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة". (روسيا اليوم)

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