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عربي-دولي

"حادث صعب"... قتلى في صفوف الجيش الإسرائيليّ وجرحى حالتهم حرجة

Lebanon 24
28-05-2024 | 13:26
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.

وقالت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تلغرام": "عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة". (روسيا اليوم)
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