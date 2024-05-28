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غوتيريش يدين الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين في رفح

Lebanon 24
28-05-2024 | 14:45
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن إدانته بشدة للهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة.

 جاء ذلك في بيان نشره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة.

 وبحسب البيان، أشار غوتيريش إلى أنه شاهد بأسف المشاهد من غزة، بما في ذلك صور العديد من الأطفال، مضيفا: "يجب أن ينتهي هذا الرعب والألم".

 وذكر غوتيريش أنه يشعر بالحزن على مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني و1500 إسرائيلي، مكررا مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى.

 وأدان بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح، مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب على جميع الأعضاء الالتزام بها.

 ودعا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق وبشكل آمن.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتوصل إلى حل سياسي، مجددا دعمه لحل الدولتين. (الأناضول)

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