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كتائب القسام تعلن تفجير منزل بداخله قوة إسرائيلية في رفح

Lebanon 24
28-05-2024 | 15:20
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أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الثلاثاء، تفجير منزل مفخخ تحصنت به قوة إسرائيلية خاصة في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة أفرادها.

 جاء ذلك ضمن سلسلة بيانات نشرتها القسام عبر حسابها على تلغرام، وأعلنت فيها أيضًا استهداف دبابة وقوات إسرائيلية في محوري رفح ومخيم جباليا شمالي القطاع.

 وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من "تفجير منزل مفخخ مسبقًا بقوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوبي رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

 وأضافت أنها قصفت في المحور ذاته بقذائف الهاون "قوات العدو المتمركزة جنوبي مخيم يبنا".

وفي محور مخيم جباليا شمالي القطاع، قالت القسام إنها استهدفت بقذيفة الياسين 105 "دبابة صهيونية من نوع ميركفاه في منطقة العلمي شمالي المخيم". (الأناضول)

 

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