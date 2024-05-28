تضرر سفينة قبالة المخا... ما هو مصير الطاقم؟

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث استهدف سفينة على بعد 33 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من مدينة المخا اليمنية، مشيرة إلى أنه ألحق أضراراً بها لكن طاقمها بخير.في المقابل، أفادت وسائل إعلام حوثية عن وقوع غارات أميركية - بريطانية على منطقة الجبانة في الحديدة باليمن. (العربية)