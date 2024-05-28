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عربي-دولي

قرار تخشاه إسرائيل سيصدر خلال أيّام... ما هو؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 15:18
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قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن مجلس الأمن القومي في إسرائيل يجري مباحثات مكثفة، خشية إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على قائمتها السوداء.

ورجح مسؤولون إسرائيليون أن يقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراج إسرائيل على "قائمة الدول التي تقتل الأطفال".
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وتوقع المسؤولون صدور قرار الأمم المتحدة ضد إسرائيل "خلال أيام". (سكاي نيوز)
 
 
 
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