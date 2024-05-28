بعد تضرّر الرصيف العائم.. أميركا تُعلّق توصيل المساعدات إلى غزة

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أعلن البنتاغون اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي علّق توصيل المساعدات إلى قطاع غزة بحرا، بعدما ألحق سوء الأحوال الجوية أضرارا برصيفه العائم.وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي إن الأمواج المرتفعة والأحوال الجوية أدت إلى انفصال قسم من الرصيف البحري المؤقت صباح الثلاثاء.كما أضافت "إن عملية إعادة بناء الرصيف وإصلاحه ستستغرق أسبوعا على الأقل، وبعد انتهائها، ستتطلب إعادة ربطه بساحل غزة".وتابعت: "بعد انتهاء أعمال تصليح الرصيف وإعادة تجميعه، نعتزم إعادة ربط الرصيف المؤقت بساحل غزة واستئناف توصيل المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر حاجة إليها". (العربية)