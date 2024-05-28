Advertisement

عربي-دولي

بعد تضرّر الرصيف العائم.. أميركا تُعلّق توصيل المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
28-05-2024 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1205288-638525335635232554.jpg
Doc-P-1205288-638525335635232554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن البنتاغون اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي علّق توصيل المساعدات إلى قطاع غزة بحرا، بعدما ألحق سوء الأحوال الجوية أضرارا برصيفه العائم.

وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي إن الأمواج المرتفعة والأحوال الجوية أدت إلى انفصال قسم من الرصيف البحري المؤقت صباح الثلاثاء.
Advertisement

كما أضافت "إن عملية إعادة بناء الرصيف وإصلاحه ستستغرق أسبوعا على الأقل، وبعد انتهائها، ستتطلب إعادة ربطه بساحل غزة".

وتابعت: "بعد انتهاء أعمال تصليح الرصيف وإعادة تجميعه، نعتزم إعادة ربط الرصيف المؤقت بساحل غزة واستئناف توصيل المساعدات الإنسانية للسكان الأكثر حاجة إليها". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:37 | 2024-05-28
18:20 | 2024-05-28
18:00 | 2024-05-28
17:36 | 2024-05-28
16:54 | 2024-05-28
16:46 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24