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نائبة بايدن ترفض الرد على سؤال بشأن هجمات رفح

Lebanon 24
28-05-2024 | 16:20
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رفضت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، الثلاثاء، الرد على سؤال بشأن تجاوز إسرائيل "الخط الأحمر الأميركي"، بعد هجماتها الأخيرة على رفح جنوبي قطاع غزة.

 جاء ذلك خلال حديثها في فعالية في واشنطن، حيث سئلت إذا كانت الهجمات في رفح تتجاوز "خطا أحمر"، بعدما أطلقت دبابة إسرائيلية قذائفها تجاه مخيم في منطقة نازحين غرب رفح ما تسبب في مقتل 21 فلسطينيا، الثلاثاء.

 واعتبرت هاريس أن الأمر يتجاوز وصف المأساة، من دون أن تجيب على السؤال الخاص بتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بحجب أسلحة عن إسرائيل إذا نفذت اجتياحا كبيرا لرفح يعرض النازحين للخطر.

( سكاي نيوز)
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