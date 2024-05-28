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عربي-دولي
الخارجية الأميركية: واشنطن تواصلت مع إسرائيل بشأن أحداث رفح
Lebanon 24
28-05-2024
|
17:36
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم في رفح بمجرد إطلاعها على تقارير بالواقعة"، مضيفة أن "واشنطن ستراقب عن كثب نتائج التحقيق الإسرائيلي".
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين إن "العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في رفح حتى الآن ليست واسعة النطاق مقارنة بتلك التي نفذتها في وسط أو شمال غزة".
وأضاف أن "واشنطن ستواصل التأكيد على إسرائيل بضرورة امتثالها الكامل للقانون الدولي الإنساني والحد من تأثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية".
وقال إنه "يجب على إسرائيل ألا تنفذ ضربات في المناطق الآمنة المحددة التي طلبت من الناس الانتقال إليها"، مضيفاً أن "إسرائيل قالت إن هذا ليس ما حدث".
وتابع: "إنّنا نشعر بحزن عميق إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح في رفح في مطلع الأسبوع".
وأضاف: "لإسرائيل الحق في ملاحقة إرهابيي حماس المسؤولين عن قتل المدنيين بدم بارد، وهو ما تقوم به إسرائيل هنا على ما يبدو، ويجب على حماس أن تتوقف عن الاختباء خلف المدنيين في غزة. لكن إسرائيل ملزمة أيضا ببذل كل ما في وسعها للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في أثناء عملياتها".
وقال ميلر إن "الوضع الإنساني في جميع أنحاء غزة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً".
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