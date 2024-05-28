الجزائر ستقدّم مشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف القتل في رفح

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أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة أن الجزائر ستقدم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة "لوقف القتل في رفح".وقال عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس المكون من 15 عضوا: "ستقوم الجزائر بعد ظهر اليوم بتعميم مشروع قرار بشأن رفح."وأضاف: "سيكون نصا قصيرا وحاسما لوقف القتل في رفح".