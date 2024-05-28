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عربي-دولي
البيت الأبيض: هجوم رفح لن يؤثّر في سياستنا ودعمنا لإسرائيل
Lebanon 24
28-05-2024
|
18:20
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قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها "تراقب عن كثب التحقيق في غارة جوية إسرائيلية مميتة وصفتها بأنها أكثر من مأساوية، لكنها وصفها بأنها ليست عملية برية كبيرة تتجاوز الخطوط الحمراء".
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لصحفيين في البيت الأبيض: "يقول الإسرائيليون إن هذا خطأ مأساوياً"، وذلك عند سؤاله ما إذا كانت الوقائع السابقة في مطلع الأسبوع تُصنف من نوع القتل والتدمير الذي حذر مسؤولون أميركيون من أنه سيدفع لتعليق المزيد من المساعدات لإسرائيل.
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وتابع: "قلنا أيضا إننا لا نريد أن نشهد عملية برية كبيرة في رفح من شأنها أن تصعّب على الإسرائيليين ملاحقة حماس من دون التسبب في أضرار جسيمة واحتمال وقوع عدد كبير من القتلى. لم نشهد ذلك بعد"، مشيراً إلى أن "العمليات الإسرائيلية تكاد تقتصر على ممر على مشارف رفح".
وعند سؤاله هل كان يعني أن العمليات البرية الأخيرة في رفح لن تدفع واشنطن لسحب المزيد من المساعدات العسكرية، قال كيربي: "أعتقد أن ذلك ما أقوله هنا".
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