إزالة الرصيف البحري الأميركي مؤقتاً من أمام غزة لإصلاحه

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قالت وزارة الدفاع الأميركية إن "الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال مؤقتاً بعد انفصال أحد أجزاء هيكله، وذلك في أحدث ضربة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاغون إن "جزءاً من الرصيف البحري انفصل عنه وإن الرصيف سيجري قطره على مدى الثماني والأربعين ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل لإجراء إصلاحات به".وأضافت أن "الإصلاح سيستغرق أسبوعاً قبل إعادته إلى مكانه قبالة ساحل غزة".