سرايا القدس نشرت فيديو له.. أسير إسرائيلي على قيد الحياة: "ستسمعون مني الحقيقة"

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نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، أمس الثلاثاء، شريط فيديو يظهر أسير إسرائيليا على قيد الحياة في قطاع غزة.وشوهد الأسير ويدعى إليكسندر تروبانوف (28 عاما) وهو يتحدث في مقطع فيديو مدته لا تتجاوز 30 ثانية. ولم يتضح تاريخ تصوير المقطع.وظهر في بداية المقطع المصور عنوان "شاهد.. الحكومة لا تريد أن تدفع الثمن" ليظهر بعدها الأسير متحدثاً باللغة العبرية.وقال الأسير "اسمي إليكسندر تروبانوف.. إلى إسرائيل وجميع المتظاهرين في الأيام القريبة القادمة ستسمعون مني الحقيقة بخصوص ما جرى لي ولجميع الأسرى في غزة".كما تابع "أطلب منكم أن تنتظروا بمزيد من الصبر".يحمل الجنسية الروسية والإسرائيليةويحمل تروبانوف الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، واعتقل في 7 تشرين الأول في مستوطنات غلاف غزة مع والدته وجدته وصديقته.وأُطلقت النساء الثلاث خلال هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في نهاية تشرين الثاني، شهدت إطلاق سراح 105 رهائن.بينما قتل والده فيتالي تروبانوف (50 عاما) في الهجوم ليلة السابع من تشرين الأو.وقال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" إن هذا الفيديو "دليل آخر على أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية منح تفويض واضح لفريق التفاوض، ما قد يؤدي إلى اتفاق لإعادة جميع الرهائن".بدورها، طالبت والدة الأسير الإسرائيلي بفعل كل شيء لإعادة ابنها وكل المحتجزين فوراً.وتعليقاً على الفيديو قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن الدلائل بشأن وجود الأسير إليكسندر حياً تذكرنا بأن الوقت ينفد ويجب التوصل لاتفاق.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الإسرائيلي نداف بوبلابيل (51 عاماً) الذي يحمل الجنسية البريطانية توفي "متأثراً بجراح" أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي "مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين".(العربية)