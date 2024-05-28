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عربي-دولي

هاريس: كلمة مأساة لا تكفي لوصف الهجوم الإسرائيلي على مخيم في رفح

Lebanon 24
28-05-2024 | 23:21
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قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إن "كلمة مأساة ليست حتى أقل ما تُوصف به" الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للنازحين في مدينة رفح بقطاع غزة أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينيا.
وجاءت تعليقات هاريس خلال حديثها في فعالية في واشنطن يوم الثلاثاء، ردا على سؤال صحفي عقب قصف دبابة إسرائيلية لمخيم في منطقة نازحين في غرب رفح أسفر عن استشهاد 21 فلسطينيا يوم الثلاثاء، وفقا السلطات الصحية في غزة.
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وأسفرت غارة نفذها الجيش الإسرائيلي واستهدفت مخيما للنازحين الفلسطينيين شمال غربي مدينة رفح، مساء الأحد، عن مقتل 40 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات.

وقد أثار استهداف الجيش الإسرائيلي للنازحين الفلسطينيين إدانات دولية ودعوات لوقف العملية العسكرية في رفح المكتظة بالنازحين.

ورغم الدعوات الصادرة عن عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية وكذلك قرار محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، والذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية التي تسفر يميا عن سقط عشرات القتلة المدنييت أغلبهم من النساء والأطفال.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة حتى الآن إلى 36096 شخصا، ونحو 82 ألف مصاب. (RT)
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