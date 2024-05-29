حماس تبلغ الوسطاء رفض التفاوض مع استمرار عملية رفح.. هذه التفاصيل

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أكدت حركة حماس الفلسطينية أنها لم تتسلم أي مقترحات جديدة للعودة للمفاوضات، وذلك بعدما كشفت مصادر أن إسرائيل قدمت لقطر ومصر والولايات المتحدة، يوم الاثنين، اقتراحا رسميا مكتوبا ومحدثا لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.وقال غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع "العربية" إن إسرائيل تتجه إلى الإبادة الجماعية وليس المفاوضات.كما قال "أبلغنا الوسطاء رفض التفاوض مع استمرار عملية رفح"وتابع "يجب أن توقف إسرائيل عملية رفح قبل أي تفاوض".كذلك قال حمد إن إسرائيل تذهب في اتجاه معاكس لمسار التفاوض، مشيرا إلى أنها ليست جادة في وقف إطلاق النار.وتابع "نريد نصا يضمن انسحاب إسرائيل من غزة وسنوافق عليه".اقتراح مفصل وموسعوكان الاقتراح المكتوب، الذي تم تقديمه إلى الوسطاء الرئيسيين قطر ومصر، مفصلا وموسعا بشأن المبادئ العامة التي قدمها مدير الموساد ديفيد بارنيا خلال الاجتماع في باريس يوم الجمعة الماضي، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".وأفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن اجتماعا في باريس يوم الجمعة بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز، ومدير الموساد الإسرائيلي، ورئيس الوزراء القطري، حقق تقدما نحو الاستئناف المحتمل لمفاوضات الأسرى في غزة.فيما يتضمن الاقتراح الإسرائيلي المحدث "الاستعداد للتحلي بالمرونة"، فيما يتعلق بعدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بـ"الهدوء المستدام" في قطاع غزة، وفق المصدر.وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "هناك مبادرة جديدة وهي جادة".(العربية)