Advertisement

عربي-دولي

حماس تبلغ الوسطاء رفض التفاوض مع استمرار عملية رفح.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
29-05-2024 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1205348-638525629645965188.png
Doc-P-1205348-638525629645965188.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت حركة حماس الفلسطينية أنها لم تتسلم أي مقترحات جديدة للعودة للمفاوضات، وذلك بعدما كشفت مصادر أن إسرائيل قدمت لقطر ومصر والولايات المتحدة، يوم الاثنين، اقتراحا رسميا مكتوبا ومحدثا لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.
Advertisement

وقال غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع "العربية" إن إسرائيل تتجه إلى الإبادة الجماعية وليس المفاوضات.

كما قال "أبلغنا الوسطاء رفض التفاوض مع استمرار عملية رفح"

وتابع "يجب أن توقف إسرائيل عملية رفح قبل أي تفاوض".

كذلك قال حمد إن إسرائيل تذهب في اتجاه معاكس لمسار التفاوض، مشيرا إلى أنها ليست جادة في وقف إطلاق النار.

وتابع "نريد نصا يضمن انسحاب إسرائيل من غزة وسنوافق عليه".

اقتراح مفصل وموسع
وكان الاقتراح المكتوب، الذي تم تقديمه إلى الوسطاء الرئيسيين قطر ومصر، مفصلا وموسعا بشأن المبادئ العامة التي قدمها مدير الموساد ديفيد بارنيا خلال الاجتماع في باريس يوم الجمعة الماضي، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

وأفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن اجتماعا في باريس يوم الجمعة بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز، ومدير الموساد الإسرائيلي، ورئيس الوزراء القطري، حقق تقدما نحو الاستئناف المحتمل لمفاوضات الأسرى في غزة.

فيما يتضمن الاقتراح الإسرائيلي المحدث "الاستعداد للتحلي بالمرونة"، فيما يتعلق بعدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بـ"الهدوء المستدام" في قطاع غزة، وفق المصدر.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "هناك مبادرة جديدة وهي جادة".(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:14 | 2024-05-29
01:52 | 2024-05-29
01:51 | 2024-05-29
01:39 | 2024-05-29
01:23 | 2024-05-29
01:23 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24