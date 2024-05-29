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صورة أثارت غضباً.. نيكي هيلي توقع على قذيفة في شمال إسرائيل وترسم قلباً

Lebanon 24
29-05-2024 | 00:02
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انتشرت صورة للمندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي توقع على قذيفة في شمال إسرائيل.

وتُظهر الصورة هيلي وهي توقع على القذيفة بـ"اقضِ عليهم"، مضيفة أن أميركا تحب إسرائيل دائما مرفقة بصورة "قلب".
 
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بدوره، نشر وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على منصة "إكس"، صورة المندوبة الأميركية السابقة وهي توقع على القذيفة، وكتب "هناك أناس في العالم لم تعمهم أكاذيب التقدم ومعابد الحكمة المزيفة. نيكي هيلي هي واحدة من أهمهم".

وحققت الصورة التي نشرها أحد الحسابات أكثر من مليوني مشاهدة، كما أثارت غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل لا سيما من المؤيدين للفلسطينيين، فقد وصفها البعض بأنها "شيطانة"، فيما كتب آخرون بأنها "مجرمة حرب".

إلى ذلك أشاد فريق آخر بدعمها إسرائيل والوقوف إلى جانب تل أبيب في حرب على غزة.

والتُقطت صورة هيلي خلال زيارتها إلى شمالي إسرائيل لإبداء تضامنها مع تل أبيب في الحرب على قطاع غزة وأيضاً على جنوب لبنان، وذلك بعد زيارتها، الاثنين، مستوطنات بمحاذاة غزة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكتبت المندوبة الأميركية السابقة عبر حسابها على منصة "إكس" خلال زيارتها لإحدى مستوطنات شمالي الضفة الغربية أمس الثلاثاء "الأمر يتعلق بأميركا وإسرائيل قوية، وذلك يحدث عندما ندعمها بشكل كامل".(العربية)



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