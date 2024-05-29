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عربي-دولي

"مهرج وديكتاتور".. ممثل أميركي معروف يشن حملة شرسة على ترامب (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2024 | 00:16
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انفجر الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو غاضباً في وجه أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووجه شتيمة لمهاجميه من المحتشدين أمام محكمة في مدينة نيويورك تجري فيها جلسات محاكمته في قضية متهم فيها بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية بالمال.

والتقطت كاميرا أحد الحاضرين، دي نيرو يشتم أحد مهاجميه بعيد أن ألقى خطاباً ضمن حملة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
 
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وكان الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، وصف خلال مشاركته أمس الثلاثاء، في فعالية ضمن حملة بايدن خارج قاعة المحكمة في مانهاتن مع اثنين من ضباط إنفاذ القانون السابقين، وهما هاري دن ومايكل فانوني اللذان كانا في مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأميركي) أثناء تعرضه لهجوم من أنصار ترامب في السادس من كانون الثاني 2021، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية بأنه "مهرج" يأخذ على عاتقه تدمير الديمقراطية في البلاد.

كما اعتبر دي نيرو، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة وسجل بصوته في الآونة الأخيرة رسالة دعائية لبايدن، أن الناس تندروا ضاحكين في البداية من ترشيح ترامب، في إشارة إلى ترشيحه للرئاسة الذي تكلل بالنجاح عام 2016.

ورأى أن "هذا هو الوقت المناسب لمنعه من خلال التصويت لصالح خروجه نهائيا". وقال إنه إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد يرى الأميركيون أن الحريات المدنية التي يعتبرونها من البديهيات ستتلاشى، كما سيكون فوزه بمثابة نهاية للانتخابات، مؤكدا أنه "إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض فلن يغادر أبدا"، واصفاً إياه بالديكتاتور.

أتت تلك التعليقات كجزء من محاولة حملة بايدن استغلال التغطية الإعلامية واسعة النطاق لمحاكمة ترامب من أجل ترويج رسالة مفادها أن ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية.
 
في المقابل، رفضت حملة ترامب الفعالية ووصفتها بأنها حيلة. وقال مسؤولو الحملة إن مشاركة دي نيرو تظهر اليأس في معسكر بايدن.
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