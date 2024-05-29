في المكسيك... مواجهات عنيفة بين الشرطة ومؤيدين لفلسطين أمام سفارة إسرائيل (فيديو)

أصيب 6 عناصر شرطة في مواجهات مع متظاهرين مؤيدين لفلسطين ألقوا عليهم قنابل المولوتوف والحجارة خلال اشتباكات ليلية عنيفة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة المكسيكية، مكسيكو.

وفي حي لوماس دي تشابولتيبيك، حيث يقع مكتب العمدة ميغيل هيدالغو في مدينة مكسيكو، واجهت الشرطة المتظاهرين الذين ألقوا قنابل المولوتوف، وأضرموا النيران في منزل يقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة.