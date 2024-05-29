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عربي-دولي

في المكسيك... مواجهات عنيفة بين الشرطة ومؤيدين لفلسطين أمام سفارة إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2024 | 00:54
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أصيب 6 عناصر شرطة في مواجهات مع متظاهرين مؤيدين لفلسطين ألقوا عليهم قنابل المولوتوف والحجارة خلال اشتباكات ليلية عنيفة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة المكسيكية، مكسيكو.
وفي حي لوماس دي تشابولتيبيك، حيث يقع مكتب العمدة ميغيل هيدالغو في مدينة مكسيكو، واجهت الشرطة المتظاهرين الذين ألقوا قنابل المولوتوف، وأضرموا النيران في منزل يقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة.
 
 
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وردّد المحتجون بصوت عال "لا تدافعوا عن مرتكبي الإبادة الجماعية"، "إنهم يقتلون الأطفال"، وحاولت الشرطة تطويقهم وحراسة مرافق السفارة الإسرائيلية، إلا أن المواجهة تأزمت، وتحولت من مظاهرة سلمية إلى اشتباك عنيف.


كما حاول المتظاهرون إزالة الحواجز التي أقامتها العناصر الأمنية في محاولة لحماية مرافق سفارة تل أبيب وتعرضوا للقنابل المسيلة للدموع، ورد متظاهرون بهجمات مستخدمين أسطوانات إطفاء الحرائق وكانت غالبية المتظاهرين من العنصر النسوي.



وأفادت الأنباء بإصابة 6 من رجال الشرطة خلال الاحتجاج معظمهم تعرض لحروق في أجزاء مختلفة من الجسم، وتم تقديم إسعافات أولية لهم في المكان. (RT)
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