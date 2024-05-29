23
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترفع علم جزر مارشال.. صواريخ حوثية أصابت سفينة شحن بالبحر الأحمر
Lebanon 24
29-05-2024
|
00:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الأميركي أن صواريخ حوثية أصابت سفن شحن في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا أمس الثلاثاء 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن فوق البحر الأحمر.
Advertisement
وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أن ثلاثة من الصواريخ أصابت ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال ومملوكة لليونان لكنها لم تلحق أضرارا بها، مشيرا إلى أنها واصلت الإبحار.
كما أكدت القيادة المركزية أن قواتها دمرت خمس مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.
غارات جوية
وأمس الثلاثاء، قال مصدر في الأمن البحري بالقوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية، إن القوات الدولية في البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي بعد إطلاق الجماعة صاروخا على سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن طائرات أميركية وبريطانية شنت غارات جوية على موقع عسكري أطلقت منه جماعة الحوثي صاروخا تجاه سفينة، موضحا أن القصف دمر منطقة إطلاق الصاروخ في غرب مدينة الحديدة وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
كما أعلنت جماعة الحوثي تعرض مناطق في الحديدة الخاضعة لسيطرتها غرب اليمن لغارات جوية من قبل الطيران الأميركي والبريطاني، استهدفت منطقة الجبانة غرب محافظة الحديدة بغرب البلاد.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً
Lebanon 24
بيانٌ من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحصل لمدّة 15 يوماً
08:09 | 2024-05-28
28/05/2024 08:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تندم على مشاركتها بمسابقات ملكات الجمال.. وتوضّح السبب!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تندم على مشاركتها بمسابقات ملكات الجمال.. وتوضّح السبب!
09:01 | 2024-05-28
28/05/2024 09:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي لنصرالله قرب والدته قبل وفاتها
Lebanon 24
من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي لنصرالله قرب والدته قبل وفاتها
12:43 | 2024-05-28
28/05/2024 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وما عثر في داخلها خطير جدا
Lebanon 24
بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وما عثر في داخلها خطير جدا
07:13 | 2024-05-28
28/05/2024 07:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يرفض مشاركة عمرو دياب في إعلان "بيبسي".. والسبب؟
Lebanon 24
فنان شهير يرفض مشاركة عمرو دياب في إعلان "بيبسي".. والسبب؟
06:30 | 2024-05-28
28/05/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:14 | 2024-05-29
فجر اليوم... قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس غزة والنصيرات
01:52 | 2024-05-29
البيت الأبيض يؤكد رفضه فرض عقوبات على الجنائية الدولية
01:51 | 2024-05-29
بعد مرور 4 سنوات.. جنرال أميركي يكشف خبايا الضربة التي قتلت سليماني
01:39 | 2024-05-29
الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة اقتصادية تقود لمستقبل زاهر
01:23 | 2024-05-29
في أزمة أوكرانيا... بايدن ينظر في خطوتين تصعيديتين "قويتين"
01:23 | 2024-05-29
"طالما استفزازات الاستقلال قائمة"... الصين تتعهد بمواصلة الضغط العسكري على تايوان
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
29/05/2024 09:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
29/05/2024 09:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
29/05/2024 09:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24