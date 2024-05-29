ترفع علم جزر مارشال.. صواريخ حوثية أصابت سفينة شحن بالبحر الأحمر

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أعلن الجيش الأميركي أن صواريخ حوثية أصابت سفن شحن في البحر الأحمر.وقالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا أمس الثلاثاء 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن فوق البحر الأحمر.وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أن ثلاثة من الصواريخ أصابت ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال ومملوكة لليونان لكنها لم تلحق أضرارا بها، مشيرا إلى أنها واصلت الإبحار.كما أكدت القيادة المركزية أن قواتها دمرت خمس مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.غارات جويةوأمس الثلاثاء، قال مصدر في الأمن البحري بالقوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية، إن القوات الدولية في البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي بعد إطلاق الجماعة صاروخا على سفينة تجارية في البحر الأحمر.وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن طائرات أميركية وبريطانية شنت غارات جوية على موقع عسكري أطلقت منه جماعة الحوثي صاروخا تجاه سفينة، موضحا أن القصف دمر منطقة إطلاق الصاروخ في غرب مدينة الحديدة وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.كما أعلنت جماعة الحوثي تعرض مناطق في الحديدة الخاضعة لسيطرتها غرب اليمن لغارات جوية من قبل الطيران الأميركي والبريطاني، استهدفت منطقة الجبانة غرب محافظة الحديدة بغرب البلاد.(العربية)