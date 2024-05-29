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عربي-دولي

السعودية.. ضبط ملايين الأقراص المخدرة مخفية في شحنة قوالب خرسانية

Lebanon 24
29-05-2024 | 02:48
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كشفت السلطات السعودية المختصة، الثلاثاء، عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت مخبأة في شحنة قوالب خرسانية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، مروان الحازمي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أسفرت عن ضبط 4 ملايين و770 ألف قرص مخدر من مادة "الإمفيتامين".
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وكانت الأقراص المخدرة مخبأة في شحنة قوالب خرسانية، جرى القبض على مستقبليها في منطقة الرياض، وهما "مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح". وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.


أعادت الدول العربية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى الجامعة العربية بعد إبعاده عنها لفترة طويلة، وتريد منه كبح تجارة المخدرات المزدهرة في سوريا مقابل توطيد العلاقات.
 
ودعا المتحدث كل من تتوفر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، لإبلاغ السلطات.
وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية قد أعلنت في يوليو من العام الماضي، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص مخدر من مادة الإمفيتامين، مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات.
وقالت الهيئة الحكومية، وقتها، إنها ضبطت 6.072.291 قرص إمفيتامين بالتعاون مع الجهاز النظير فيسلطنة عُمان، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
وفي  حزيران من نفس العام، أعلنت السعودية ضبط أكثر من مليون قرص من مادة الإمفيتامين كانت مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.

وفي 11 أيار الجاري، أعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق سوريين قالت إنهما متورطان في تهريب المخدرات، حسب وكالة "واس". (الحرة)
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