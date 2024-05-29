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طُرد من البرلمان.. نائب فرنسي يشارك في تظاهرات مساندة لغزة ويرقص على "أنا دمي فلسطيني" (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2024 | 03:02
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قررت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) أمس الثلاثاء، تعليق عضوية نائب يساري لمدة  15 يوما لتلويحه بعلم فلسطيني في مقر الجمعية، ما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة لنحو ساعة، فيما لوّح عدد من نواب حركة "خمس نجوم" الإيطالية بالأعلام الفلسطينية خلال جلسة نقاش في البرلمان بشأن الشرق الأوسط.

ولوّح النائب عن حزب فرنسا الأبية سيباستيان ديلوغو بالعلم دعما للفلسطينيين خلال سؤال للحكومة حول الوضع في قطاع غزة، وقال للصحفيين: "لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة، لأن في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي، وهناك إبادة جماعية تحدث".

وقال النائب الفرنسي لوسائل إعلام محلية: "لا يهمني على الإطلاق الحكم الذي ستصدره رئيسة الجمعية"، مضيفا أن "الدولة الفرنسية متواطئة اليوم فيما يحدث في فلسطين. أنا ومجموعتنا فخورون بانتمائنا لمعسكر القانون الدولي".

وغادر النائب القاعة وهو يرفع علامة النصر، معتبرا العقوبة بـ"الميدالية" وأن ما فعله كان "مبادرة شخصية".
 
وبعد طرده من البرلمان الفرنسي، شارك النائب سيباستيان في مظاهرات مساندة لـفلسطين، وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل وهو يرقص على أنغام "أنا دمي فلسطيني".
 
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