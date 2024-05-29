جنوب غربي باكستان... مقتل 27 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب في واد (فيديو)

أعلن في باكستان عن مقتل 27 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة ركاب في واد على طريق جبلي سريع بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

ووقع الحادث عند الفجر في بلدة باسمة بإقليم بلوشستان بينما كانت الحافلة متوجهة من مدينة تربت إلى كويتا.

وقال إسماعيل منجال المسؤول الحكومي المحلي إن "السائق كان يقود سيارته في منعطف في منطقة جبلية عندما فقد السيطرة عليها وسقطت في واد"، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى بلغت 27 قتيلا، وأصيب أكثر من 25 آخرين، من بينهم السائق.



وأضاف: "ما زلنا نحقق في سبب الحادث. من المحتمل أن يكون السائق قد نام أو كان يقود بسرعة، مما أدى إلى وقوع الحادث".

وقال نور الله، كبير الأطباء في مستشفى باسمة المدني، لوكالة "فرانس برس" إن 27 جثة نقلت إلى هناك، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان إن رئيس الوزراء "يعرب عن حزنه العميق إزاء الحادث المروري المأساوي".