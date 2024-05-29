روسيا تدمر أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية في أوكرانيا.. في أي مدينة يقع؟

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نجحت القوات الروسية في تدمير أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية في أوكرانيا، وذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة نوفوستي عمن وصفته بـ"منسق العمل السري في أوكرانيا" سيرغي ليبيديف قوله، إن انفجارات عنيفة أعقبت ضربة روسية لعقدة لوجستية لقوات أوكرانية تستقبل الأسلحة الغربية في مدينة "سارني" بمقاطعة "روفنو" غرب أوكرانيا.وقال ليبيديف: "الضربة التي استهدفت الترسانة تسببت بانفجارين ضخمين ليلا، وسجل السكان انفجارا في الجانب الغربي من المدينة، وآخر ترك هالة كبيرة من النيران بعد دوي عنيف"، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة نوفوستي.وأكد ليبيديف أن مدينة "سارني" تعد مركزا لوجستيا مهما للقوات الأوكرانية، ويتواجد فيها عدد كبير من خبراء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لافتا الى أن موقع الترسانة المذكورة مربوط بالسكك الحديدية الأوكرانية الممتدة إلى رومانيا وبولندا اللتين ترد منهما شحنات الأسلحة والذخيرة الغربية.وتوجه القوات الروسية ضربات منتظمة للمواقع العسكرية واللوجستية ومحطات الكهرباء والطاقة في أوكرانيا استمرارا للعملية العسكرية الخاصة هناك، وفقا لروسيا اليوم. (سكاي نيوز)