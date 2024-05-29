دمار هائل وشبح الموت جوعاً يخيم.. تحذير أممي مما يحصل في غزة

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مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثامن، لا يجد مئات الآلاف من الفلسطينيين مناطق آمنة يلجأون إليها هرباً من القصف، كما لا يجدون ما يكفي من الغذاء لإطعام صغارهم الذين باتوا مهددين بالموت قصفاً وجوعاً على السواء.فيما تواصل آلة القصف الإسرائيلية دك كافة المناطق في القطاع لاسيما مدينة رفح جنوباً.وفي السياق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مستوى الدمار في غزة جراء الممارسات الإسرائيلية بـ"غير المسبوق وغير المقبول على الإطلاق".وقال في مقابلة مع قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية، إن المشكلة "تكمن في أن العملية العسكرية يتم تنفيذها بطريقة تجعل عدد الضحايا المدنيين والأضرار في البنية التحتية المدنية غير مسبوق على الإطلاق".كما شدد على ضرورة أن "يكون القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون أولوية، ويجب احترام قرارات المحكمة الدولية، هذا ليس رأيا، بل قرار يتمتع بقوة (قانونية) ويجب على إسرائيل أن تمتثل لهذا القرار"، حسب ما نقلت وكالة "تاس".الموت جوعاًبالتزامن، حذرت منظمة (العمل ضد الجوع)، اليوم الأربعاء، من أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتصاعد بمعدل سريع، مؤكدة أن من ينجو من القصف المستمر يواجه الموت جوعا.ونشرت المنظمة العالمية المعنية بالشأن الإنساني تقريرا على صفحتها الإلكترونية بعنوان "بعد 33 أسبوعا من الصراع.. الغذاء في غزة ينفد"، قالت فيه إنه بحلول اللحظة التي يُعلن فيها عن حدوث مجاعة سيكون الأوان قد فات بالفعل ولن يكون هناك الكثير الذي يمكن فعله.كما أشارت إلى أن عشر مخابز فقط تعمل في القطاع وإلى أنها أيضا معرضة للخطر ونفاد وقود الطهي قريبا. وذكرت أنه على الرغم من بناء الولايات المتحدة رصيفا بحريا جديدا، فإن دخول البضائع ووصول المساعدات لا يزال محدودا.إلى ذلك، اعتبرت أن وقف إطلاق النار الدائم والفوري ليس الهدف النهائي، بل الخطوة الأولى التي ستجعل حماية المدنيين وعمال الإغاثة ممكناً.(سكاي نيوز)