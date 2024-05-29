بوتين يعين مساعده أليكسي ديومين سكرتيرا لمجلس الدولة

عيّن الرئيس فلاديمير بوتين مساعده أليكسي ديومين سكرتيرا لمجلس الدولة الروسي بمرسوم أصدره اليوم الأربعاء، نشر نصه على موقع الكرملين.





بذلك يخلف ديموين إيغور ليفيتين الذي شغل منصب سكرتير مجلس الدولة من 2013 حتى 14 أيار الحالي عندما عينه بوتين مستشارا له ومبعوثا خاصا للتعاون الدولي في مجال النقل.

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ومجلس الدولة هو هيئة دستورية شكلها رئيس الدولة لضمان العمل المنسق لهيئات السلطة في الدولة والتفاعل بينها، وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لروسيا والمجالات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ويضم المجلس رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاتحاد ورئيس مجلس الدوما ورئيس الإدارة الرئاسية ورؤساء الأقاليم الروسية.



وتعقد هيئة رئاسة مجلس الدولة اجتماعاتها تحت قيادة رئيس الدولة عدة مرات سنويا.



ماذا نعرف عن أليكسي ديومين؟



ولد ديومين في 28 اب 1972 في كورسك لعائلة طبيب عسكري.

في الفترة من 1994 إلى 1996 عمل مهندسا في الوحدة المركزية للمراقبة الفنية الشاملة بالقوات الجوية الروسية.

في 1996-2013 خدم في المصلحة الفدرالية للحراسة.

عام 2013 تم تعيينه نائبا لرئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وتولى قيادة قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الروسي.

عام 2015 تولى منصب رئيس الأركان العامة والنائب الأول للقائد العام للقوات البرية الروسية.

من 24 كانون الاول 2015 إلى 2 شباط 2016 كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع الروسي.

منذ عام 2016 أصبح حاكما لمقاطعة تولا الروسية وفي 19 أيلول 2021 أُعيد انتخابه لهذا المنصب.

عضو هيئة رئاسة مجلس الدولة الروسي ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الدولة (منذ كانون الاول 2020).

يحمل دكتوراه في العلوم السياسية ولقب "بطل روسيا" وعددا من الأوسمة الحكومية، وله رتبة فريق أول.

وفي منتصف أيار الحالي، قام بوتين بتعيين ديومين مساعدا له، ليشرف على قضايا المجمع الصناعي العسكري والرياضة والتواصل مع مجلس الدولة. (RT)