بالفيديو... تحطم طائرة "إف-35" أميركيّة بعد إقلاعها

أفادت تقارير أميركية، نقلا عن مسؤولين في البنتاغون، أن نموذجا أوليا لطائرة مقاتلة من طراز "إف-35" تحطمت في ولاية نيومكسيكو الأميركية، بعد وقت قليل من إقلاعها.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية: "الطائرة كانت نموذجًا تجريبيًا لطائرة مقاتلة من طراز "إف-35"، التي نقلتها شركة لوكهيد مارتن".

ووفقا لمسؤولين في البنتاغون، فإن المقاتلة كانت متجهة إلى قاعدة جوية في جنوب كاليفورنيا، وأصيب الطيار بجروح خطيرة.



وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الحادثة وقعت بالقرب من مطار "ألبوكيركي".

وقالت شركة "لوكهيد مارتن" لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرة العسكرية التي تحطمت كانت مقاتلة من طراز "إف-35 بي"، وأشارت إلى أنه سيتم إجراء تحقيق في هذه الحادثة.



ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة على الفور، وتعمل الشرطة وفرق الإطفاء في مكان الحادث، وجدير بالذكر أنها من أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية، وتبلغ قيمتها ما بين 80 و110 ملايين دولار. (سبوتنيك)