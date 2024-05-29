بوشكيان بحث في تطوّر العلاقات بين لبنان وسلطنة عمان

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استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان، في مكتبه في الوزارة، سفير سلطنة عمان الدكتور احمد بن محمد السعيدي. وبحثا في تمتين العلاقات بين لبنان والسلطنة، على الصعد الاستثمارية والمشاريع المشتركة والتبادل السلعي.وأبديا حرصهما على تسهيل البلدين الاجراءات ومنحهما الحوافز التي تجذب القطاع الخاص على وتشجّعه على الاندفاع نحو التعامل المتبادل في ظلّ تلمّسه تدنّي المخاطر ونسبة المعوقات.