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عربي-دولي

فضيحة جديدة في الجيش الإسرائيلي.. إليكم تفاصيلها

Lebanon 24
29-05-2024 | 05:28
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كشفت التحقيقات في إسرائيل عن صناعة فساد يلجأ إليها المتهربون من الخدمة في الجيش بذريعة الأمراض النفسية والعقلية بمعونة أطباء نفسيين ومحامين متواطئين لتسهيل أمورهم مقابل المال.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شبكة من الشباب الذين يكذبون، والمحامون المتورطين، والأطباء النفسيين الذين يصدرون تقارير كاذبة حول الحالة العقلية لآلاف المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.
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وقال قائد أحد التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي: "سأقاتلهم بشراسة، حتى يسحبوا ترخيصهم من لجان الأخلاقيات المهنية".

ويعترف العسكري أنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي ما يكفي من المفتشين للتحقق من كل توصية صادرة لإعفاء المكلف. (روسيا اليوم) 
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