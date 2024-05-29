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2000 شخص وصلوا إلى إسرائيل... ما هي جنسياتهم وماذا كُشِفَ عن مهامهم؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 05:40
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أفادت بيانات إسرائيلية عن وصول 2000 عامل أجنبي إلى البلاد، مشيرة إلى أن عدد العمال الأجانب في قطاع البناء في إسرائيل لا يكفي لسد النقص الذي أحدثه غياب الفلسطينيين.

وكتبت هيئة البث الإسرائيلية "مكان": "يستدل من معطيات الدوائر الأمنية أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني يعملون في المناطق الصناعية في الضفة الغربية وداخل المستوطنات، علما بأن عددهم بلغ قبل الـ7 من تشرين الاول 40 ألفا".
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وذكرت بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن 2000 عامل بناء أجنبي وصلوا إلى البلاد الأسبوع الماضي، وأن حوالي 1200 آخرين سيصلون في الأيام المقبلة، معظمهم من الهند وسريلانكا.
 
 
وتدرس إسرائيل استقدام عمال من تايلاند والإكوادور وعدة دول إفريقية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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