Advertisement

إقتصاد

الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار.. كم بلغت قيمته اليوم؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1205478-638525840590413727.jpg
Doc-P-1205478-638525840590413727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت العملة الروسية الروبل تراجعاً مقابل الدولار الأميركي، الأربعاء.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل بنسبة 0.37 بالمئة، ليصل إلى 88.90 للدولار بعد أن تم تداوله في نطاق يتراوح بين 88.430 إلى 89.348 دولار.
Advertisement

ومقابل اليورو، تراجع الروبل بنسبة 0.08 بالمئة إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 12.22.

وصعد خام برنت، خام القياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 84.51 دولار للبرميل.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الروسية ففقد المؤشر "آر.تي.إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1170.0.

وخسر المؤشر "إم.أو.إي.إكس" المقوم بالروبل 0.01 بالمئة إلى 3302.44. (سكاي نيوز عربية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:03 | 2024-05-29
08:40 | 2024-05-29
08:13 | 2024-05-29
08:06 | 2024-05-29
08:00 | 2024-05-29
07:56 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24