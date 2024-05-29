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عربي-دولي

الرئيس الصيني يجتمع مع نظيره المصري في بكين

Lebanon 24
29-05-2024 | 05:49
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اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بكين، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره الإعلام الرسمي.

والتقى الرئيسان خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفق ما أظهر بث لشبكة "سي سي تي في" الرسمية، فيما تستضيف بكين عددا من القادة والدبلوماسيين العرب في منتدى يهدف لتوطيد العلاقات.
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وتنظم الصين، غدا الخميس، منتدى بحضور قادة عرب لتعزيز العلاقات.
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