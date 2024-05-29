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عربي-دولي
إعترافٌ خطير من ترامب: كنتُ سأقصف موسكو!
Lebanon 24
29-05-2024
|
06:18
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب زعم أنه كان سيقصف موسكو لو دخلت القوات الروسية أوكرانيا في ظل ولايته.
وقالت الصحيفة في مقال حول حملة ترامب الانتخابية نشر الثلاثاء، إنه "في إحدى الفعاليات لجمع التبرعات، فاجأ ترامب بعض المانحين بقوله إنه كان سيقصف موسكو وبكين لو أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا والصين إلى تايوان (خلال فترة ولايته الرئاسية)".
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وبحسب الصحيفة، فإن ترامب كثيراً ما يناقش السياسة الخارجية للولايات المتحدة في مثل هذه الأحداث الانتخابية.
وفي 26 مايو، جدد ترامب في خطاب ألقاه في المؤتمر الوطني التحرري في واشنطن، وعوده بوضع حد لنزاع أوكرانيا ومنع الانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة في حال إعادة انتخابه.
وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، سيتمكن من تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
وتعليقاً على هذه الكلام، أشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن هذه قضية أكثر تعقيدا من أن تتم تسويتها من خلال مثل هذه الحلول البسيطة.
(روسيا اليوم)
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