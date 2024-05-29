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عربي-دولي

أوروبا تُطلق قوة انتشار بـ5000 مقاتل

Lebanon 24
29-05-2024 | 06:32
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بعدما أيّد رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي باجتماعهم في إسبانيا الشهر الماضي، فكرة إنشاء قوة ردّ سريع، أعلن منسق الشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد قرر فعلاً إطلاق العام المقبل قوات الانتشار السريع وقوامها 5000 مقاتل.
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وأضاف أن هذه قوة مشتركة، لكنها لا تعني نواة جيش أوروبي.

كما شدد على أن كلمة جيش أوروبي غير صحيحة إطلاقا.

وأكد أنه يمكن التحدث عن التفاصيل والخطوات المشتركة بين الدول الأوروبية للتزود بقدرات عسكرية مشتركة. (العربية)
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