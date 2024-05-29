"صاروخ غير عادي" يصل إلى الحوثيين.. من قدّمه لهم وما هي قدراته؟

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ويعتبر صاروخ "قدر"، نسخة محسنة من صاروخ شهاب-3أ، ويشار إليه أيضا باسم قدر-101، وقدر-110.ويصل طول الصاروخ إلى 16.5 مترا، وقطره إلى 1.25، بينما يصل مداه الأقصى إلى 1950 كم، ووزن رأسه الحربي 798.3 كغ.ووفقاً للمعلومات المتداولة أيضاً، يُمثل صاروخ "قدر" أول صاروخ باليستي إيراني مضاد للغواصات.يذكر أن إيران استخدمت "قدر" خلال هجومها الأخير على إسرائيل، الشهر الماضي.