Advertisement

عربي-دولي

"صاروخ غير عادي" يصل إلى الحوثيين.. من قدّمه لهم وما هي قدراته؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1205503-638525872791485657.jpg
Doc-P-1205503-638525872791485657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الأربعاء، أن طهران زودت الحوثيين في اليمن بصاروخ باليستي من طراز "قدر" الذي يطلق من البحر.

ويعتبر صاروخ "قدر"، نسخة محسنة من صاروخ شهاب-3أ، ويشار إليه أيضا باسم قدر-101، وقدر-110.
Advertisement

ويصل طول الصاروخ إلى 16.5 مترا، وقطره إلى 1.25، بينما يصل مداه الأقصى إلى 1950 كم، ووزن رأسه الحربي  798.3 كغ.

ووفقاً للمعلومات المتداولة أيضاً، يُمثل صاروخ "قدر" أول صاروخ باليستي إيراني مضاد للغواصات.

يذكر أن إيران استخدمت "قدر" خلال هجومها الأخير على إسرائيل، الشهر الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:03 | 2024-05-29
08:40 | 2024-05-29
08:13 | 2024-05-29
08:06 | 2024-05-29
08:00 | 2024-05-29
07:56 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24