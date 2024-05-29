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إردوغان: روح الأمم المتحدة ماتت في غزة

Lebanon 24
29-05-2024 | 06:49
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 إعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم أنّ "روح الأمم المتحدة ماتت في غزة"، بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت النازحين في مدينة رفح، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال أمام نواب في حزبه :"الأمم المتحدة لا يمكنها أن تحمي موظفيها حتى. ماذا تنتظرون لتتصرّفوا؟ ماتت روح الأمم المتحدة في غزة".
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ودعا "العالم الإسلامي" إلى التحرّك، قائلا  : "لدي بضع كلمات أقولها للعالم الإسلامي: ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ الله سيحاسبكم، سيحمّلنا المسؤولية"، معتبراً أنّ "إسرائيل ليست مجرّد تهديد لغزة بل للإنسانية جمعاء".
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