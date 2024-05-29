سطو مسلح على أحد المصارف.. وهذا المبلغ الذي سُرِقَ بالدولار

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن مسلحا اقتحم فرع أحد البنوك في العاصمة عمان وسرق مبلغا ماليا ولاذ بالفرار.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي في بيان: "إن شخصا مجهولا دخل لفرع أحد البنوك في منطقة ماركا، وقام تحت تهديد السلاح بسلب مبلغ مالي 6000 دينار ولاذ بالفرار"، أي نحو 8500 دولار.وأشار السرطاوي إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في القضية.