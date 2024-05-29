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عربي-دولي

سطو مسلح على أحد المصارف.. وهذا المبلغ الذي سُرِقَ بالدولار

Lebanon 24
29-05-2024 | 07:11
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أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن مسلحا اقتحم فرع أحد البنوك في العاصمة عمان وسرق مبلغا ماليا ولاذ بالفرار.
 
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي في بيان: "إن شخصا مجهولا دخل لفرع أحد البنوك في منطقة ماركا، وقام تحت تهديد السلاح بسلب مبلغ مالي 6000 دينار ولاذ بالفرار"، أي نحو 8500 دولار.
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وأشار السرطاوي إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في القضية.
 
 

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