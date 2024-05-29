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عربي-دولي

بن فرحان: إسبانيا وقفت إلى الجانب الصحيح من التاريخ

Lebanon 24
29-05-2024 | 07:35
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بعد اعتراف إسبانيا رسمياً بدولة فلسطين، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن مدريد وقفت إلى الجانب الصحيح من التاريخ.

وقال خلال مؤتمر صحافي للجنة العربية العربية الإسلامية بشأن غزة في مدريد اليوم الأربعاء إن "الوقت حان لحل الدولتين".
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كما أضاف أنه "في وجود دولة فلسطينية سيتحقق الأمن".

كذلك أكد أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراً.
 
من جهته، وصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قرار إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين بالتاريخي.

وأضاف: "نتضامن مع إسبانيا في مواجهة تهديدات إسرائيل".

كما أردف أن "إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بلا تراجع".

كذلك أكد أنه "يجب إنهاء الحرب في غزة والتوجه لحل الدولتين"، موضحاً أن "السلام سيتحقق فقط بإقامة دولة فلسطينية". (الحدث) 
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