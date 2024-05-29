القوات الروسية تتقدم في جبهات القتال شرقي أوكرانيا

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بعد أن فتحت القوات الروسية جبهة قتال جديدة في شرق أوكرانيا بالتوغل داخل الحدود في مقاطعة خاركيف، يبدو أنها أخذت تضغط على معاقل القوات الأوكرانية في الجبهات الأخرى، خصوصا وأن الجيش الأوكراني اضطر إلى سحب بعد الوحدات المقاتلة من خطوط القتال إلى جبهة خاركيف.وفي هذه الجبهة، أكدت تقارير أن الجيش الروسي تمكن من الاستيلاء على مصنع المنتجات البترولية التكميلية داخل بلدة فوفشانسك.وفي جبهة خاركيف أيضا، وتحديدا في محور كوبيانسك، تقدمت القوات الروسية في منطقة ستيبوفا نوفوسيلوفكا، وذلك بعد التمهيد لها بقصف مدفعي عنيف.وتمكنت القوات الروسية من اختراق دفاعات القوات الأوكرانية في المنطقة، ودخلت إلى الأطراف الجنوبية الشرقية للقرية، وما زال الهجوم مستمرا".