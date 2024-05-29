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عربي-دولي
التلميذة جنة مفقودة منذ حوالي أسبوع... ماذا كشف والدها عن ظروف إختفائها؟
Lebanon 24
29-05-2024
|
07:56
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اختفت تلميذة في المرحلة الثانوية في ظروف غامضة بعد خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات قبل نحو أسبوع، في مركز دكرنس في محافظة الدقهلية في مصر.
وبعد قلق كبير على مصيرها، عرض الأب مبلغاً مالياً كبيراً لمن يدلي بأي معلومات عنها.
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وقال الأب جمال عبد الغفار، إن ابنته جنة غائبة منذ الخميس الماضي، بعد خروجها من المدرسة صباحا".
وأضاف أن كاميرات المراقبة أظهرت الفتاة في منطقة قريبة من المدرسة عند الساعة 12:00، وكانت تبكي، وفق الشهود.
ورجّح الأب الذي ظهرت اللهفة والقلق على صوته بشكل كبير، أنه وبحسب ما استنتجه من عدة أحداث، تعرض ابنته لمحاولة ابتزاز إلكتروني.
وأضاف أنه يعتقد أن يكون هناك من هدد ابنته بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ مالي كبير.
كما أوضح أن سائق توك توك ظهر بكاميرات المراقبة حاول التحدث مع ابنته واصطحابها، فيما رفضت ابنته الأمر لتختفي بعدها في ظروف غامضة.
وتوقّع أن يكون السائق على صلة بالشخص المتهم. (العربية)
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