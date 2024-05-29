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عربي-دولي

"جسم غريب" من الفضاء سقط في ولاية أميركيّة... ما هو؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 08:06
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يعتقد أحد خبراء الفضاء أنه تعرّف على ماهية حطام "جسم غريب" اكتشفه أحد الحراس في ولاية كارولينا الشمالية وزميله في موقع تخييم فاخر.

وعثر جاستن كلونتز على لوح مغطى بألياف الكربون المحترقة والمهترئة، في منتصف الطريق في بلدة كانتون الأسبوع الماضي.
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وكان كلونتز يعمل في موقع تخييم فاخر في مقاطعة هايوود، عندما اكتشف هذا الجسم الغريب.

وأخبر أحد علماء الفلك موقع "ديلي ميل"، أن الجسم الغريب هو على الأرجح قطعة من صندوق تخزين من إحدى مركبات "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وقال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في سميثسونيان لموقع "ديلي ميل"، إنه "واثق جدا" في هذا التقييم.

ويشبه الجسم المعدني الأسود المتفحم أيضا قطعتين من الحطام "عثر عليهما في كندا وأستراليا"، تابعتين لـ Dragons من "سبيس إكس".

وأشار ماكدويل إلى أن برامج الفضاء الحكومية والخاصة أصبحت متساهلة بشكل خطير مع النفايات الفضائية في السنوات الأخيرة.

ويتضمن عمل ماكدويل، الذي يشمل جمع وتحليل البيانات من مرصد تلسكوب شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا ومنصات علم الفلك الفضائية الأخرى، في كثير من الأحيان إيلاء بعض الاهتمام لحركة الفضاء في مدار الأرض.

وأوضح أن "الحكومة تخوض أيضا مخاطر غير مبررة، كما يتضح من الحادث الذي وقع في فلوريدا في وقت سابق من هذا العام، عندما تحطم جزء من محطة الفضاء الدولية في سطح منزل شخص ما".

ولم تؤكد شركة "سبيس إكس" بعد ما إذا كان الجسم الذي عثر عليه في ولاية كارولينا الشمالية، هو حطام من مركبتها الفضائية.

وقال ماكدويل لموقع "سبيس"، إن المواقع الأكثر احتمالا للحطام الناتج يمكن أن تشمل ولايات أمريكية من تينيسي إلى فيرجينيا ووست فرجينيا، لكن ولاية كارولينا الشمالية كانت بالتأكيد ضمن نطاق الاحتمال. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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