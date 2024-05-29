ردّ ناريّ من ترامب على دي نيرو: "مثير للشفقة"

Advertisement

لم يتأخر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الرد على الممثل الشهير روبرت دي نيرو الذي وجه له انتقادات حادة، وهاجمه بشكل شرس أمس.ورد ترامب الصاع صاعين، مكيلاً كافة أنواع الأوصاف والشتائم حتى لدي نيرو حامل جائزة الأوسكار.ووصف ترامب في تعليق على حسابه في منصة "تروث سوشيال" الممثل العالمي بـ "فقير العقل".كما اعتبر أنه بدا مثيرا للشفقة وكئيباً للغاية، وقال: "لم أكن أعلم أبدًا مدى صغر روبرت دي نيرو، عقليًا وجسديًا".كذلك اعتبر أنه يعاني من حالة هوس غير قابلة للشفاء، تعرف بمتلازمة اضطراب ترامب". (العربية)