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ردّ ناريّ من ترامب على دي نيرو: "مثير للشفقة"

Lebanon 24
29-05-2024 | 08:40
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لم يتأخر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الرد على الممثل الشهير روبرت دي نيرو الذي وجه له انتقادات حادة، وهاجمه بشكل شرس أمس.

ورد ترامب الصاع صاعين، مكيلاً كافة أنواع الأوصاف والشتائم حتى لدي نيرو حامل جائزة الأوسكار.
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ووصف ترامب في تعليق على حسابه في منصة "تروث سوشيال" الممثل العالمي بـ "فقير العقل".

كما اعتبر أنه بدا مثيرا للشفقة وكئيباً للغاية، وقال: "لم أكن أعلم أبدًا مدى صغر روبرت دي نيرو، عقليًا وجسديًا".

كذلك اعتبر أنه يعاني من حالة هوس غير قابلة للشفاء، تعرف بمتلازمة اضطراب ترامب". (العربية)
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