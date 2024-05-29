إبتداءً من هذا التاريخ... دولة عربيّة تُقرّر رفع سعر الخبز

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كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشاً اعتبارا من أول شهر تموز المقبل.وأوضح مدبولي أنه لم يتمّ تحريك سعر الخبز المدعوم منذ 30 سنة، وقال "ناقشنا في مجلس الوزراء اليوم محاولة تقليص الدعم بصورة بسيطة".وأضاف أن الدعم سيظل موجودا لدعم الفئات ذوي الدخل المنخفض.وكشف أنه سيتم مناقشة التحول من الدعم العيني إلى النقدي فى الحوار الوطني. (العربية)