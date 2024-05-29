الحوثيون: استهدفنا 3 سفن في البحر الأحمر وواحدة في المتوسط

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قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع خلال كلمة اليوم الأربعاء، أن الجماعة اليمنية استهدفت 3 سفن في البحر الأحمر وسفينتين في بحر العرب وواحدة في البحر الأبيض المتوسط، معلنا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.كما أوضح أن السفينة في المتوسط طالتها عدة صواريخ مجنحة.ولفت إلى أن الهجمات طالت السفن موريا، وسيليدي، وألبا، وميرسك هارتفورد مينيرفا أنطونيا. (العربية)