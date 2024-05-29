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عربي-دولي

الحوثيون: استهدفنا 3 سفن في البحر الأحمر وواحدة في المتوسط

Lebanon 24
29-05-2024 | 09:30
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قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع خلال كلمة اليوم الأربعاء، أن الجماعة اليمنية استهدفت 3 سفن في البحر الأحمر وسفينتين في بحر العرب وواحدة في البحر الأبيض المتوسط، معلنا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
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كما أوضح أن السفينة في المتوسط طالتها عدة صواريخ مجنحة.

ولفت إلى أن الهجمات طالت السفن موريا، وسيليدي، وألبا، وميرسك هارتفورد مينيرفا أنطونيا. (العربية)
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