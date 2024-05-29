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إقتصاد
ارتفاع التضخم في ألمانيا... كم سجّل؟
Lebanon 24
29-05-2024
|
10:06
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أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفيدرالي، ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8 بالمئة في أيار بأكثر قليلا من المتوقع.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم 2.7 بالمئة بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.4 بالمئة على أساس سنوي في نيسان، وذلك بناء على بيانات مُعدّة للمقارنة مع بيانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. (سكاي نيوز)
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