وزير المالية الإسرائيلية يضرب من جديد: "اجعلوا الضفة كما غزة"

Advertisement

بعد دعوته مراراً وتكراراً الجيش الإسرائيلي لاجتياح غزة، ودخول جنوب لبنان من أجل إقامة منطقة آمنة تبعد حزب الله عن شمال إسرائيل، ضرب وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش ثانية، فقد حث الوزير المتطرف القوات الإسرائيلية على تنفيذ ما تفعله بقطاع غزة في الضفة الغربية أيضاً.وقال في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، إنه "يجب محاربة الإرهابيين في الضفة الغربية كما هو الحال في غزة"، على حد وصفه. وأردف أنه "يجب ألا نسمح لهم بفعل ما فعلوه في 7 تشرين الاول بالقرب من حدود غزة".كما أضاف: "يجب اقتلاع الإرهاب من أي مكان، حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم كما غزة".فيما ختم قائلاً إن تلك "الظاهرة دليل آخر على أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل". (العربية)