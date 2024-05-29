بوتين: روسيا تملك كافة الموارد اللازمة لتنفيذ خططها

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البلاد لديها كل الموارد والقدرات البشرية اللازمة لتنفيذ خططها التنموية بالرغم من كل العقبات التي تحاول الدول الأجنبية وضعها أمامنا.وأضاف: "أنا مقتنع بالرغم من الصعوبات الموضوعية التي تحاول الدول الأجنبية وضعها في طريقنا وعلى الرغم من الامتحانات الصعبة التي نواجهها، إلا أننا نمتلك كل الامكانات ـــ الموارد والقدرات البشرية لتنفيذ الخطط التي وضعناها لتطوير روسيا بشكل شمولي وموثوق وطويل الأجل".وقال بوتين خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، ولجان مجلس الدولة لشؤون التنمية الاجتماعية والاقتصادية: إننا نهدف لتحقيق التنمية الشاملة لروسيا، لأراضينا ومناطقنا وتجمعاتنا السكنية. (روسيا اليوم)