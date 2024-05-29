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عربي-دولي
متى تنتهي الحرب في غزة؟ مسؤول اسرائيلي بارز يتوقّع الموعد
Lebanon 24
29-05-2024
|
11:50
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أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الأربعاء، إلى ان الحرب "ضد حماس في قطاع غزة يمكن أن تستمر سبعة أشهر أخرى لتحقيق هدف "القضاء" على الحركة الفلسطينية".
وقال هنغبي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان): "ربما أمامنا سبعة أشهر أخرى من القتال لتعزيز نجاحنا وتحقيق أهدافنا، أي تدمير سلطة حماس وقدراتها العسكرية".
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وأضاف هنغبي الذي تحدث خلال تواجده في قبرص: "النصر بالنسبة لنا يعني تدمير القدرات العسكرية لحماس وإعادة جميع الرهائن وأن نضمن مع نهاية الحرب أن لن يكون هناك المزيد من التهديدات من غزة".
واستدرك "بعبارة أخرى، عدم وجود جيوش إرهابية تمولها إيران على حدودنا".
وبحسب المسؤول الأمني فإن المباحثات جارية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.
كما أشار "نحن نحاول التخطيط لما سيحدث بعد الحرب حتى يكون الفلسطينيون مسؤولين عن حياتهم".
وأضاف: "سنكون مسؤولين عن أمن إسرائيل لكننا لا نريد أن نحكم غزة".
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