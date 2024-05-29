Advertisement

عربي-دولي

متى تنتهي الحرب في غزة؟ مسؤول اسرائيلي بارز يتوقّع الموعد

Lebanon 24
29-05-2024 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1205605-638526056091938628.jpg
Doc-P-1205605-638526056091938628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الأربعاء، إلى ان الحرب "ضد حماس في قطاع غزة يمكن أن تستمر سبعة أشهر أخرى لتحقيق هدف "القضاء" على الحركة الفلسطينية".

وقال هنغبي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان): "ربما أمامنا سبعة أشهر أخرى من القتال لتعزيز نجاحنا وتحقيق أهدافنا، أي تدمير سلطة حماس وقدراتها العسكرية".
Advertisement


وأضاف هنغبي الذي تحدث خلال تواجده في قبرص: "النصر بالنسبة لنا يعني تدمير القدرات العسكرية لحماس وإعادة جميع الرهائن وأن نضمن مع نهاية الحرب أن لن يكون هناك المزيد من التهديدات من غزة".

واستدرك "بعبارة أخرى، عدم وجود جيوش إرهابية تمولها إيران على حدودنا".

وبحسب المسؤول الأمني فإن المباحثات جارية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

كما أشار "نحن نحاول التخطيط لما سيحدث بعد الحرب حتى يكون الفلسطينيون مسؤولين عن حياتهم".

وأضاف: "سنكون مسؤولين عن أمن إسرائيل لكننا لا نريد أن نحكم غزة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2024-05-29
18:00 | 2024-05-29
17:30 | 2024-05-29
16:15 | 2024-05-29
16:09 | 2024-05-29
15:44 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24