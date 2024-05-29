أردوغان يحث ميلوني على الاعتراف بدولة فلسطين

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وذكر مكتب الرئاسة التركي في بيان رسمي ان "أردوغان أجرى اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بحثا خلالها العلاقات التركية الإيطالية والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وعددا من القضايا الإقليمية والعالمية".

Advertisement



وأبلغ أردوغان ميلوني رغبته في رؤية إيطاليا على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال اعترافها بالدولة الفلسطينية أسوة بإسبانيا وإيرلندا والنرويج، وأن تتخذ موقفا عادلا بهذا الصدد، وفقاً للبيان.



وشدد أردوغان أيضا على "ضرورة زيادة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على فلسطين وإجبار السلطات الإسرائيلية على الامتثال للقانون الدولي".



كما اشار إلى أن "أولوية تركيا، إلى جانب ضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، هي إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".