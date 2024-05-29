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بن فرحان يشكر إيرلندا والنروج وإسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين

Lebanon 24
29-05-2024 | 13:07
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شكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إيرلندا والنروج وإسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين.
 
 
وقال الأمير فيصل بن فرحان للصحافيين في مدريد إلى جانب نظرائه من الأردن وقطر وتركيا والسلطة الفلسطينية قبل محادثات مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "نحن هنا لنقول شكرا لإسبانيا على منح الأمل في أوقات حالكة للغاية".
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وأضاف: "نحن هنا لنقول شكرا لإسبانيا والنروج وايرلندا وسلوفينيا على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ وعلى الجانب الصحيح من العدالة".
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