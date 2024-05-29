يخدّر الفتيات ويقتلهنّ.. هذه آخر مستجدات ملفّ سفاح التجمع

قررت محكمة جنايات بورسعيد في مصر تأييد أمر المنع الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات "سفاح التجمع"، والمتهم بقتل 3 فتيات.



وتضمن قرار المحكمة ضد سفاح التجمع ونجله عدم التصرف في أموالهما الشخصية أكانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة للمتهم، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

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وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانا يكشف تفاصيل جرائم القاتل المتسلسل المعروف إعلاميا تحت اسم "سفاح التجمع".



وأوضح بيان النيابة أن القضية بدأت الخميس 16 ايار، بعد تلقيها أخطارا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى على إحدى طرق محافظة بورسعيد.



وأشار البيان إلى ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصية السيدة وهوية قاتلها.



كما أكد بيان النيابة العامة أن سفاح التجمع تعرف على المجني عليها، واصطحبها إلى منزله، حيث قاما بتعاطي المواد المخدرة، قبل أن يقتلها ويتخلص من جثمانها في مكان العثور عليه.



ووفقاً للبيان، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم داخل مسكنه، وتم العثور على السيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذلك هاتفين يستخدمهما.

وأقر المتهم خلال التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه، وتعاطي المواد المخدرة، وبعدها كان يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم قتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.