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عربي-دولي

بلينكن: سنستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة

Lebanon 24
29-05-2024 | 15:17
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أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الى أن دول الغرب ستقوم بتكييف استراتيجية دعمها لأوكرانيا مع حقائق الوضع المتغير في ساحة المعركة، مؤكدا الاستمرار في تزويد كييف بالأسلحة اللازمة.
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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو عقب زيارته لكيشيناو: "لم نشجع أو نسمح لكييف بشن ضربات خارج أوكرانيا، وكما قلت من قبل، يجب على أوكرانيا أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن أفضل السبل للدفاع عن نفسها".

وأعرب بلينكن عن ثقته في أن الغرب سيستمر بتزويد كييف بالأسلحة اللازمة، وقال: "منذ أكثر من عامين، ونحن نتكيف مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة.. وأنا واثق من أننا سنواصل القيام بذلك".

ولفت إلى أن الدول الغربية "ملتزمة بضمان انتصار أوكرانيا" في الصراع، مضيفا: "أعتقد أننا أظهرنا هذا من خلال الدعم الذي نقدمه نحن ودول أخرى إلى كييف".

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